Auto in fiamme nel Napoletano, forse per esplosione botti

(ANSA) - NAPOLI, 01 GEN - Tre automobili in fiamme, la notte scorsa, a Torre Annunziata (Napoli), all'interno dell'area parcheggio delle Ferrovie dello Stato: i vigili del fuoco non escludono che l'incendio possa essere stato causato dall'esplosione di materiale pirotecnico. Caso simile anche a San Sebastiano al Vesuvio dove le fiamme hanno distrutto una Ford Fiesta.

Sono stati i carabinieri della locale stazione ad intervenire in via Manfredi, a Torre Annunziata: a prendere fuoco due Renault Kangoo e un Fiat 16. Tutte e tre le auto sono andate distrutte.

Stessa 'dinamica' anche a San Sebastiano al Vesuvio dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a viale della Pace: anche in questi caso, probabilmente per l'esplosione di un petardo, un incendio ha distrutto una Ford Fiesta lì parcheggiata. Fiamme domate dai vigili del fuoco e indagini in corso da parte dei carabinieri. (ANSA).