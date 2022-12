Un arresto e sequestri di droga a Napoli ed Acerra

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Un 44enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dagli agenti del Commissariato di Acerra, che in un locale nella disponibilità dell'uomo hanno rinvenuto una sfera in plastica con all'interno 36 involucri con circa 6 grammi di cocaina ed un altro involucro contenente 9 grammi della stessa sostanza.

Droga è stata sequestrata anche nel centro storico di Napoli dagli agenti del Commissariato Decumani: durante un controllo nei pressi di uno stabile di via Trinchese sono stati rinvenuti, in uno dei montanti di un'impalcatura, due involucri contenenti 12 dosi con circa 21 grammi di cocaina che sono stati sequestrati. (ANSA).