Sicurezza alimentare, controlli Asl a Napoli. Multe e sequestri

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Proseguono nel periodo delle festività i controlli dell'Asl Napoli 1 Centro volti a garantire la sicurezza alimentare.

In particolare oggi, tra le 13 e le 17, sono state effettuate le verifiche sugli adempimenti disposti nell'ambito di precedenti controlli nei confronti di esercizi non in regola nell'area adiacente piazza dei Martiri. L'operazione ha coinvolto 9 medici e 11 tecnici della prevenzione che hanno ispezionato 18 esercizi: 8 bar, una pasticceria, una focacceria, 6 ristoranti e 2 pizzerie. Le verifiche hanno portato a 10 prescrizioni e due sequestri (20 chilogrammi di salse e 1 macchina per la produzione di ghiaccio). Elevate inoltre 3 sanzioni per un totale di 5.500 euro. "I risultati di quest'attività straordinaria di controllo, che si aggiunge all'attività quotidiana portata avanti per tutto l'anno dal Dipartimento di Prevenzione, ci fanno capire quanto sia importante non abbassare mai la guardia", dice il direttore generale Ciro Verdoliva. "Alcuni pensano infatti di poter guadagnare aggirando o ignorando le norme sulla sicurezza alimentare, e così facendo mettono a rischio la salute pubblica e di fatto realizzano una concorrenza sleale nei confronti di quella maggioranza che invece le norme le rispetta. Ringrazio il Dipartimento di Prevenzione guidato con competenza ed esperienza dalla dottoressa Lucia Marino, le donne e gli uomini che settimana dopo settimana hanno portato avanti nel 2022 questo ed altri compiti di grande importanza con professionalità e competenza a tutela della salute pubblica. Ringrazio le Forze dell'ordine che con la loro presenza hanno smepre garantito lo svolgimento delle attività in sicurezza per gli operatori".

Un'attività di controllo, quella dell'Asl Napoli 1 Centro che proseguirà fin dai primi giorni del 2023 con l'obiettivo di tutelare la salute e garantire il rispetto di tutte le normative esistenti, in sinergia con tutti gli organi preposti al controllo ed alla sicurezza. "Attività - sottolinea la Asl - che sarà come sempre molto apprezzata dai moltissimi commercianti e ristoratori che rispettano le regole e che, proprio per questo, sostengono quest'azione che fa emergere una concorrenza sleale che mina la credibilità di tutti". (ANSA).