Gdf sequestra 1,5 tonnellate di botti nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 31 DIC - Una tonnellata e mezzo di fuochi artificiali è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Avellino a Mercogliano. L'operazione è il frutto dell'attività di sorveglianza sul territorio per la prevenzione e la repressione della fabbricazione e della commercializzazione illegale di fuochi artificiali.

Il materiale era stato stipato in un deposito completamente abusivo all'interno di un complesso residenziale; il responsabile, residente in un comune vicino, è stato denunciato a piede libero. Denunciato anche un acquirente residente a Grottaminarda (Avellino) che aveva appena caricato sulla sua auto numerose confezioni di petardi. (ANSA).