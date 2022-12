Estorsioni a commerciante, scatta arresto a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Richieste estorsive ad un gestore di una rivendita di frutta e verdura nella zona di Barra, a Napoli: per questo la Squadra Mobile di Napoli e il commissariato San Giovanni Barra hanno eseguito, stamattina, un'ordinanza di custodia in carcere nei confronti di Pasquale Lavoro, 33 anni.

Secondo le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, le richieste estorsive sono state messe in atto ad aprile scorso. (ANSA).