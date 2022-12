Carabinieri sequestrano 600kg di botti nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 31 DIC - Oltre seicento chilogrammi di fuochi pirotecnici illegali sono stati sequestrati dai carabinieri in Valle Caudina, in provincia di Avellino. I prodotti erano custoditi all'interno di un furgone fermato per controlli nel territorio del comune di Roccabascerana (Avellino).

I due uomini che erano a bordo, entrambi già noti alle forze dell'Ordine, un 34enne di Brusciano e un 32enne di Acerra, sono stati denunciati a piede libero per trasporto senza autorizzazione di materiale esplodente e ricettazione.

L'automezzo è stato posto sotto sequestro. (ANSA).