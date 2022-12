Arrestato un ricercato internazionale

(ANSA) - CASERTA, 31 DIC - I Carabinieri di Mondragone hanno rintracciato ed arrestato in località Pescopagano, all'interno di una abitazione dove si trovava insieme ad altre persone, un ventisettenne rumeno, di fatto domiciliato in Castel Volturno, ricercato in ambito nazionale ed internazionale per vari reati.

In particolare l'uomo è risultato raggiunto da un'ordinanza della Procura di Trento per reati di ricettazione, furto e tentativo di furto commessi tra il 2013 e il 2014 a Trento e Bolzano. (ANSA).