A Napoli 68esima aggressione del 2022 a personale sanitario

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Aggressione al personale sanitario numero 68 del 2022: a segnalarla è la pagina Facebook 'Nessuno Tocchi Ippocrate'.

"Ieri, alle ore 13.20, l'ambulanza del San Gennaro viene allertata per codice rosso in zona via Marina - si legge nel post - Durante il tragitto l'equipaggio chiede di allertare le forze dell'ordine. Giunti sul posto trovano una folla inferocita che li accoglie con le peggiori offese e minacce. Sul posto diverse auto della polizia, un poliziotto invita l'equipaggio a non uscire dal mezzo di soccorso data la situazione piuttosto pericolosa. Faticosamente i sanitari, scortati dalla polizia, riescono ad entrare nell'appartamento dove trovano una donna 60enne impiccata". "Vittima di questa ennesima aggressione la dottoressa che qualche giorno fa ha avuto una pistola puntata in testa. Grazie alla Polizia , senza di loro ci sarebbe stato sicuramente il linciaggio dell'equipaggio", segnala l'associazione. (ANSA).