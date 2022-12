Scarduzio, vi racconto i set con Washington e Cruise

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - C'è un attore italiano nel cast di due dei film d'azione più attesi del 2023: è Andrea Scarduzio, premiato come "Breakout Actor" alla 27esima edizione di Capri, Hollywood e i blackbuster annunciati sono "Mission: Impossible - Dead Reckoning" con Tom Cruise (13 luglio) e "The Equalizer 3" (girato quasi tutto in Campania) dove è l'antagonista molto cattivo di Danzel Washington (1 settembre negli Usa). "Due grandi esperienze", racconta.

"Danzel Washington è sempre stato una leggenda per me, sapevo già tutto di lui, posso recitare i suoi discorsi motivazionali.

Conoscerlo di persona, avere una conversazione sulla creatività della recitazione e lavorare nelle stesse scene è stato incredibile. Sempre concentratissimo, ci salutavamo prima di girare toccandoci i pugni. Non dimenticherò mai il nostro set notturno nei vicoli partenopei: la gente pensa che la nostra vita sia tutta Oscar e feste, che ne sanno delle fredde notti passate a terra per le strade di Napoli, mi disse. Con il bravissimo regista Antoine Fuqua, ho potuto parlare del mio personaggio, dare un contributo. E' un ruolo forte in un film davvero tosto".

Per il lavoro con Cruise diretto da Christopher McQuarrie tutto partì da un misterioso provino londinese. "Via Zoom, con la direttrice di casting Nina Gold. Sono piaciuto subito a produzione e regista ma dovevo attendere l'ok del protagonista, cosa che mi sembrò strana. Solo allora mi dissero chi fosse, era tutto top secret! Ho girato ad Abu Dhabi e Cruise è stata una scoperta dal punto di vista umano, sempre disponibilissimo, l'ultimo a lasciare il set, dove controlla tutto. Spariva poi nel deserto pilotando il suo elicottero".

Marchigiano, 41 anni, formato al Lee Strasberg Institute di Los Angeles e all' Actor Studio con Martin Landau ("ma cerco di migliorarmi continuamente lavorando su me stesso, da Shakespeare alla meditazione") Scarduzio ha un percorso artistico essenzialmente internazionale: "Mi piacerebbe lavorare con Sorrentino, Garrone, Martone e Guadagnino". (ANSA).