Rifiuti: sequestrato autocarro, tre persone denunciate

(ANSA) - CASERTA, 30 DIC - Un autocarro è stato sequestrato dai carabinieri e tre persono sono state denunciate per trasporto illecito di rifiuti nel Casertano.

L'operazione è stata condotta dai carabinieri forestali della Stazione di Marcianise che, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'illecito trasporto di rifiuti, hanno notato a distanza, in un fondo agricolo del comune di Frignano, due persone intente a caricare rifiuti speciali su un autocarro con l'ausilio di una piccola gru montata sul mezzo.

Terminate le operazioni di carico, l'autocarro è partito ma è stato fermato dai carabinieri nel comune di Casaluce. Sul cassone sono stati rinvenuti circa 9 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da canalette in polietilene di colore nero in disuso e teli in plastica per serre in disuso.

Le persone sottoposte a controllo non sono risultate in possesso dell'autorizzazione per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali e sono state denunciate insieme al proprietario dei rifiuti, che avrebbe commissionato il trasporto. (ANSA).