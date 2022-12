Rapina in gioielleria nel Napoletano, esploso colpo di pistola

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - Rapina in gioielleria nel Napoletano, esploso un colpo: nessun ferito. I carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti in via Giuseppe Di Vittorio, a Qualiano. Ignoti si sarebbero introdotti dall'interno del negozio attraverso un cunicolo. Esploso un colpo d'arma da fuoco (non è ancora chiara la dinamica), nessun ferito. I carabinieri sono in questo momento alla ricerca dei banditi. (ANSA).