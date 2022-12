Naufraga per la risacca davanti a Terra Murata, salvato

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Brutta disavventura per un diportista stamattina a Procida: l'uomo si trovava in mare, al largo di Terra Murata, con un natante di 5 metri che probabilmente per la forte risacca ha imbarcato acqua affondando quasi del tutto.

Poco dopo in zona è arrivata la motovedetta (CP 2082) della Guardia Costiera procidana che ha soccorso l'uomo, aggrappato alla prua del mezzo, recuperandolo e conducendolo a terra dove è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trovato in buone condizioni.

Nei prossimi giorni si dovrà al recupero del relitto, che è stato segnalato con un gavitello. (ANSA).