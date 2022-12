Metropolitana Napoli, più parcheggi di interscambio

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - La Giunta comunale di Napoli ha approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità tecnico-economica dell'ampliamento del parcheggio interrato di Villa Nestore. Tale parcheggio amplia l'offerta di posti auto a ridosso della Stazione della Metropolitana Linea 1 di Chiaiano.

Si tratta, si legge in una nota del Comune, di uno dei nodi di interscambio individuati nel Pums, in ragione della sua ubicazione a ridosso del confine comunale e in prossimità degli accessi al sistema autostradale urbano. In adiacenza alla stazione vi sono 2 parcheggi di interscambio a raso, per un totale di circa 500 posti auto. Parcheggi che risultano saturi in molte ore del giorno. A circa 400 metri dalla stazione, nell'ambito della struttura polifunzionale Villa Nestore, nel territorio della Municipalità 8, è presente una ulteriore struttura di parcheggio, articolata su 2 livelli interrati, al momento inutilizzata e in parte vandalizzata.

Il progetto approvato prevede interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, di compartimentazione e di realizzazione degli impianti del parcheggio ricompreso nella struttura polifunzionale. La progettazione è finanziata a valere sulle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché sul cosiddetto fondo Pums. Gli interventi previsti consentiranno di realizzare ulteriori stalli per la sosta di autoveicoli, in numero compreso tra 125 e 145.

"Due i vantaggi di questo intervento", ha dichiarato l'assessore Cosenza "Il primo è l'ampliamento dell'offerta di posti auto in prossimità delle stazioni della metropolitana poste a ridosso del confine comunale che consente di ridurre l'ingresso di veicoli nel centro città. Il secondo è il recupero di una struttura inutilizzata e vandalizzata, segno di degrado urbano".

"A valle dell'approvazione del Pfte" ha aggiunto Cosenza "andranno reperiti i finanziamenti per la redazione dei successivi livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo) e per l'esecuzione dei lavori". (ANSA).