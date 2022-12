Gli scavi di Ercolano aperti al pubblico l'1 gennaio

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 30 DIC - Sarà aperto al pubblico, domenica 1 gennaio 2023, il Parco Archeologico di Ercolano, "un'occasione unica per iniziare un anno di cultura e consapevolezza delle proprie radici" spiega una nota diffusa dal sito archeologico. L'accesso sarà gratuito in concomitanza con 'Domenica al Museo', l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Il sito di Ercolano sarà accessibile dalle 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso 15.30). L'area archeologica deve essere lasciata per le ore 16.40. (ANSA).