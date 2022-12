Giovane di 19 anni ferito ad una gamba a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - Verso le 2 della scorsa notte i Carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti nell'ospedale Pellegrini per un giovane ferito. Si tratta di un 19enne del quartiere Avvocata, già noto alle forze dell'ordine, con una ferita d'arma da fuoco alla gamba sinistra. L'evento sembrerebbe essere avvenuto nei quartieri Spagnoli ma la motivazione e la dinamica non sono ancora chiare. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nell'esatta ricostruzione della vicenda. (ANSA).