Covid: Campania; 2219 positivi, tasso incidenza al 20 per cento

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - Sono 2219 le persone risultate positive in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 10874 tamponi eseguiti (di cui 1863 molecolari), con un tasso di incidenza che sale al 20,4 per cento. Si registrano anche tre decessi nelle ultime 48 ore, ai quali vanno aggiunti altri 6 avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

I posti occupati in terapia intensiva sono 19 a fronte di 575 posti disponibili; quelli occupati in area medica sono 355 a fronte di una disponibilità di posti letto di 3160, tra posti Covid e offerta privata. (ANSA).