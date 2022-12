Capodanno: botti sequestrati a Scampia, un arresto

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - Un 18enne napoletano è stato arrestato dalla polizia a Scampia per detenzione illegale di armi o esplosivi.

Nell'abitazine in uso al giovane, in uno scantinato, gli agenti del Commissariato Scampia, con il supporto di personale del Nucleo artificieri, hanno sequestrato 27 batterie pirotecniche di categoria F2, con oltre 14 kg di massa attiva, e 60 ordigni in plastica dura, con 6 kg di massa attiva. Il tutto senza alcun requisito di conformità europea. Nell'abitazione dell'uomo è stata inoltre rinvenuta una pistola replica modello Beretta calibro 9x21.

A Portici, invece, un 56enne napoletano sorpreso a vendere fuochi d'artificio in strada senza autorizzazione è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.

