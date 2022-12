Ucraina: padre Fortunato, da Costa Amalfi viaggio umanitario

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - Un viaggio umanitario partirà nel corso del 2023 per l'Ucraina dalla Costiera Amalfitana. Lo annuncia padre Enzo Fortunato che domenica prossima 1 gennaio, data in cui la Chiesa universale celebra la Giornata mondiale della Pace, a Scala, in provincia di Salerno, alle 18, celebrerà nel Duomo di San Lorenzo una Santa Messa per ottenere il dono della pace nel Paese martoriato dalla guerra.

In piazza Municipio, poi, dalle 19, si svolgerà uno spettacolo pirotecnico e un brindisi di inizio anno. A seguire ci sarà una sfilata e spettacolo musicale a cura del gruppo folk 'O Revota Custier'. (ANSA).