Covid: contagi stabili in Campania oltre il 18%, 9 i decessi

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - Sono 2150 i positivi al Covid in Campania su 11688 test effettuati per un indice di contagio pari al 18,39% in linea col dato fatto registrare ieri (18,48%). Nove i decessi, di cui 3 nelle ultime 48 ore e sei registrati solo ieri ma risalenti ai giorni precedenti. Diciassette i posti di terapia intensiva occupati (-2 su ieri), 370 quelli di degenza (+4 rispetto a ieri). (ANSA).