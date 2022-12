Allarme infermieri Nursing Up,continua il caos al Cardarelli

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - "Il caos del Cardarelli di Napoli, l'ospedale più grande del Mezzogiorno, non accenna a placarsi. I nostri referenti ci raccontano di un vero e proprio stadio d'assedio. Pronto soccorso letteralmente nel caos tra la Vigilia e Santo Stefano, con le promesse di rinnovamento della struttura, da parte delle istituzioni che, da anni, sembrano finite nel più profondo dei dimenticato". Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, sindacato degli infermieri che ha fatto un report sulla situazione nelle regioni italiane.

"Centinaia di accessi giornalieri di pazienti che diventano ingestibili per un ospedale più che mai vetusto, e con gli operatori sanitari che chiedono a gran voce di dirottare i malati presso altre realtà della città per snellire i carichi di lavoro", aggiunge ancora De Palma. (ANSA).