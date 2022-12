A Napoli un 'Te Deum' per guerra in Ucraina, Ischia e camorra

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - 'Te Deum Laudamus, noi ti lodiamo Dio'. L'antico canto cristiano chiude l'ultima celebrazione eucaristica dell'anno 2022. E' un rito che affonda le radici nella tradizione di chi crede ed affida a Dio, con un profondo ringraziamento, l'anno civile trascorso insieme all'impegno ed il proposito nuovo per un 2023 diverso. Canale 21 continua a trasmettere gli appuntamenti liturgici del Natale. Sabato 31 dicembre in diretta dalla parrocchia Santa Maria Incoronatella a Napoli, la Santa Messa di fine anno ed il canto del Te Deum di ringraziamento al termine dell'anno civile a partire dalle 17.45. In questa chiesa, migliaia di persone si affidano a Maria che scioglie i nodi portando piccoli fazzoletti di carta sui quali ognuno scrive la propria preghiera da lasciare ai piedi della Vergine. I nodi sono poi bruciati con l'incenso come segno di preghiera. Il primo giorno dell'anno, infatti, la chiesa lo dedica proprio a Maria Madre di Dio. La preghiera comunitaria si incarna nel vissuto della nostra società: la guerra in Ucraina, i dissesti idrogeologici e le vite spezzate a Ischia, l'emergenza criminalità e la manovalanza camorristica che abbraccia sempre più giovane vite. Ogni giorno in diretta la Santa Messa alle ore 7.30 dalla Santa Casa di Loreto (ANSA).