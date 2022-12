Nel Casertano 13enne cade da altalena e si ferisce alla testa

(ANSA) - CASERTA, 28 DIC - Un 13enne è rimasto ferito a Macerata Campania (Caserta) mentre giocava con un'altalena in un parco pubblico di piazza Giovanni Paolo I. L'episodio è avvenuto il 24 dicembre ma è stato reso noto solo oggi.

La giostrina è stata transennata dal Comune per le opportune verifiche tecniche e la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento; si vuole capire se l'incidente sia stato provocato dal malfunzionamento della giostra o da un uso "incauto" dell'altalena da parte dell'adolescente. Quel che è certo è che il 13enne ha riportato vari traumi e contusioni alla testa, è stato quindi portato all'ospedale di Caserta e poi trasferito al Santobono di Napoli in condizioni serie, ricoverato in terapia intensiva dopo una tac ma non in pericolo di vita, quindi riportato in reparto dopo il miglioramento delle condizioni cliniche. "Mi si è fermato il cuore - ha scritto su Facebook la madre del ragazzo - ma stamattina batte fortissimo.

Si è svegliato, torneremo presto". Il sindaco di Macerata Campania Stefano Cioffi spiega che "già oggi il ragazzino potrebbe essere dimesso. Abbiamo preso un forte spavento ma le sue condizioni sono fortunatamente migliorate. E controlleremo le giostre per verificare situazioni di usura". (ANSA).