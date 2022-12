Manfredi, tassa di soggiorno? valutiamo aumento

(ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - NAPOLI, 28 DIC - ''Nei prossimi mesi stiamo valutando la possibilità di riportare la tassa di soggiorno ai livelli di quella delle altre grandi città turistiche italiane. Napoli è rientrata completamente nel novero delle grandi città turistiche ed è giusto che la sua tassa di soggiorno sia in linea con le altre città''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale. Secondo i dati riferiti, ad oggi, l'amministrazione incassa dalla tassa di soggiorno tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il primo cittadino ha ricordato che ''per come è organizzata la finanza locale, la tassa di soggiorno è l'unica tassa che il Comune incassa come conseguenza del turismo''. Un settore, quello turistico, che a Napoli è in forte crescita ma che - ha evidenziato Manfredi - ''non ha ricadute dal punto di vista della tassazione sulle finanze del Comune che invece si deve fare carico dell'incremento dei costi pere l'igiene urbana, per il decoro, per i trasporti''. E sempre sul fronte del turismo si innesta l'incremento della tassa aeroportuale, a 2 euro, che oggi il Consiglio deve approvare. ''Il tema della tassa d'imbarco è complesso - ha spiegato il sindaco - ed è giusto che ci sia un dibattito a livello nazionale. La questione non è l'entità, perché parliamo di 2 euro, ma sull'opportunità o meno che la tassa d'imbarco ci sia sul trasporto aeroportuale.

Noi siamo molto lieti che la città registri questo incremento del turismo che significa economia - ha sottolineato - ma il Comune è fortemente sotto pressione e dunque è necessario anche a livello nazionale tenere maggiormente conto degli enti locali ed è necessario fare una valutazione perché noi ci facciamo carico di oneri importanti per quanto riguarda l'accoglienza di tantissimi turisti che comporta costi ma senza ricadute nelle casse comunali''. (ANSA).