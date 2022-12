In strada col coltello, 'lavoro non pagato, voglio vendetta'

(ANSA) - CASERTA, 28 DIC - Armato di un coltello dalla lama di 20 centimetri, voleva recarsi dal datore di lavoro che a suo dire non lo aveva retribuito per un'attività già svolta, mettendolo in seria difficoltà finanziaria durante le festività natalizie, ma è stato fermato dalla Polizia di Stato e denunciato. Il fatto è avvenuto a Marcianise (Caserta), protagonista un 47enne, che è stato notato da una volante del Commissariato di Polizia di Marcianise mentre percorreva a piedi via Greco in evidente stato di ansia e agitazione; una volta avvicinatisi, i poliziotti hanno visto che dal giaccone dell'uomo fuoriusciva la lama di un coltello, lo hanno quindi bloccato sequestrandogli l'arma. Il47enne è stato poi portato in Commissariato dove ha spiegato, sempre con un tono pieno di angoscia, che quel coltello serviva per aggredire il proprio datore di lavoro, un imprenditore edile, che gli aveva commissionato un lavoro di circa 500 euro senza dargli lo stipendio; circostanza che gli aveva impedito di provvedere alla sussistenza della propria madre durante le festività. L'uomo è stato denunciato per minacce aggravate e detenzione e porto abusivo di arma bianca. (ANSA).