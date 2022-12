Cade in casa e perde i sensi, non vedente tratto in salvo dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - Cade in casa e resta a terra, per ore, in stato confusionale. Un nipote, allarmato dalla sua assenza di risposta a telefono, chiede aiuto ai carabinieri che, così, riescono a trarre in salvo un 63enne non vedente. E' accaduto a Castellamare di Stabia (Napoli).

A far scattare l'allarme è stato un nipote. Ha telefonato più volte allo zio ma dopo le ripetute non risposte ha capito che c'era qualcosa che non andava. Ha chiamato i carabinieri che in pochi minuti hanno raggiunto la casa del 63ennne. Dopo aver invano bussato alla porta, i militari si sono arrampicati sull'impalcatura montata per dei lavori edili e sono saliti sul balcone del primo piano dove abitava l'invalido. Hanno forzato la finestra e hanno visto l'uomo a terra in stato confusionale.

Soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale San Leonardo, il 63enne è ancora ricoverato ed è in osservazione ma non pare sia in pericolo di vita. (ANSA).