Scomparso 86enne, ricerche nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 27 DIC - Non ha fatto ritorno a casa dopo aver pranzato il giorno di Santo Stefano a casa della figlia. Un uomo di 86 anni, Giuseppe Cipolletta, viene attivamente ricercato dalle prime ore di stamattina nella zona del Serinese, in provincia di Avellino, da vigili del fuoco e forze dell'ordine dopo l'allarme lanciato dai familiari.

Dopo pranzo, l'anziano si è messo alla guida della sua auto per tornare nella sua abitazione di Avellino, ma non è mai arrivato.

Le ricerche vedono mobilitate alcune squadre dei Caschi Rossi di Avellino che stanno utilizzando anche unità cinofile e una unità del Nucleo elicotteri. (ANSA).