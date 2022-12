Rapina ad auto in sosta ma ci sono i carabinieri, preso

(ANSA) - NAPOLI, 27 DIC - Ha spaccato il vetro di un'auto in sosta lungo corso d'Amato, a Casoria (Napoli), e con una chiave telescopica ha minacciato le due persone che erano all'interno.

Ma ha fatto tutto davanti ai carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato.

A finire in manette per rapina aggravata Salvatore Lettera, 45enne di Arzano, già noto alle forze dell'ordine. L'intera azione si è svolta davanti agli occhi dei militari che erano alle spalle del 45enne, arrivato sul posto con uno scooter.

Disarmato e bloccato prima che potesse fuggire, Lettera è stato portato in carcere in attesa di giudizio. (ANSA).