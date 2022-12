Giù masso da costone a Ischia: famiglie evacuate restano in hotel

(ANSA) - ISCHIA, 27 DIC - Questa mattina è stato effettuato il sopralluogo da parte dei vigili del fuoco a Montevico, la zona di Lacco Ameno dove la sera della vigilia di Natale un masso di diverse tonnellate si è staccato dalla montagna finendo in strada. Non potranno ancora far ritorno a casa le 27 persone evacuate sabato sera per precauzione che resteranno fino al cessato pericolo in hotel.

Secondo i tecnici per il costone roccioso da cui si è staccato il macigno c'è bisogno di un monitoraggio ancora più approfondito per il quale sarà necessario l'intervento dei rocciatori; preoccupa soprattutto la vegetazione diffusa tra le rocce che ne ha indebolito la tenuta. (ANSA).