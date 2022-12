Cinema: al via Capri, Hollywood nel segno della solidarietà

(ANSA) - CAPRI, 27 DIC - Con l'assegnazione dell'Humanitarian Award alla Banda dell'Esercito italiano al via sull'Isola azzurra "Capri, Hollywood - The International Film Festival", 27esima edizione. A consegnare il riconoscimento, dopo l'applaudita esibizione di 40 elementi sul palco della piazzetta, è stato Tony Renis, presidente onorario dell'Istituto Capri nel Mondo. Con lui Pascal Vicedomini produttore dell'evento che quest'anno ha scelto lo slogan 'cinema, amore e solidariertà' ed è organizzato con il sostegno della DG Cinema e audiovisivo del MiC, della Regione Campania con Intesa Sanpaolo, Terna, Givova, Rs Productions (fino al 2 gennaio, gala finale al teatro Mercadante di Napoli).

Al via le proiezioni gratuite all'Auditorium di Capri e al Cinema Paradiso di Anacapri per un totale di 230 titoli tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, in anteprima e in rassegna, in concorso e fuori competizione, selezionati da circa 90 Paesi, 160 tra questi sono fruibili sulle piattaforme Mymovies.it e Eventive.org Sono state 1400 iscrizioni che ha ricevuto il "Capri Special Contest" sulla piattaforma internazionale Filmfreeway.com.

Il classico appuntamento dei 'Simposi capresi' nella Sala Dieffenbach alla Certosa di San Giacomo sarà un'occasione quotidiana di confronto tra gli ospiti in particolare in questa edizione su temi umanitari. Domani si parlerà di "Il cinema, i giovani e il rispetto dei diritti civili: per un futuro inclusivo".

Molto ricca anche la sezione documentari con l'anteprima di "Una piccola storia di guerra" del giornalista Daniele Piervincenzi (Capri il premio "Humanitarian Award" per il suo impegno civile e i reportage Tv), "Ennio Flaiano. Straniero in Patria" di Fabrizio Corallo e Valeria Parisi in occasione dei 50 anni dalla scomparsa, "The Lost Beauty - La bellezza perduta: Siria" di Roberto Burchielli con Raoul Bova, primo episodio prodotto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. (ANSA).