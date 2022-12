Cinema: a Mastelloni e Ragno il Premio Capri Patroni Griffi

(ANSA) - NAPOLI, 26 DIC - Leopoldo Mastelloni e Tommaso Ragno sono i vincitori del Premio Capri Patroni Griffi della 27esima edizione di Capri - Hollywood - The International Film festival che si apre ufficialmente domani sull'isola azzurra, con il sostegno della DG Cinema e audiovisivo del MiC e della Regione Campania insieme a Intesa Sanpaolo, Terna, Givova, Rs Productions. Il riconoscimento destinato alle eccellenze artistiche tra teatro e cinema è stato assegnato dal board dell'Istituto Capri nel mondo "a due protagonisti della stagione, Mastelloni il cui sodalizio con Patroni Griffi ha scritto negli anni 70- e 80 pagine di storia del teatro, e che a 50 anni dal debutto è tornato sul grande schermo con il Dante di Pupi Avati' - si legge nella motivazione - ed aTommaso Ragno, grande talento italiano tra palcoscenico, film e serie anche internazionali, nello straordinario cast di Nostalgia di Mario Martone con l'indimenticabile ruolo del Malommo". Nell'albo d'oro del premio intitolato al drammaturgo e regista anche Ben Gazzara, Roberto Andò, Michael Radford, Mario Martone, Massimo Ranieri, Michele Placido. E ancora nel segno di Dante (nel film Mastelloni è Papa Bonifacio VIII) si apre domani alla Certosa di San Giacomo la mostra "Nelle vesti di Dante", opera ultima del costumista Andrea Sorrentino realizzata per Pupi Avati. Saranno esposti 10 tra i più importanti costumi e acconciature ricreati sia attraverso lo studio delle fonti letterarie ed iconografiche sia attraverso un dialogo creativo con il regista. La mostra guida lo spettatore a scoprire, attraverso bozzetti, foto di scena, costumi e acconciature, il processo attraverso il quale il costumista costruisce a caratterizzazione del personaggio che per Sorrentino comprende sempre anche make up e hair design.

