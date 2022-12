Natale: arcivescovo Napoli, avere desiderio di pace vera

(ANSA) - NAPOLI, 25 DIC - Nel corso dell'omelia pronunciata durante la messa di Natale nella cattedrale, l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, ha voluto ricordare anche gli operai dello stabilimento ex Whirlpool "dove ci sono persone in cassa integrazione che stanno perdendo il lavoro".

Ma l'arcivescovo ha esortato i fedeli a non perdere il senso della speranza.

Un pensiero è andato ai piccoli pazienti degli ospedali Santobono e Pausilipon e ai "medici che oggi si sono presi di loro", Infine l'augurio che "tutti possano sentire inquietudine santa" che "li porta a sentire una nostalgia profonda che non soltanto è nostalgia di Dio, ma anche di umanità vera, di umanità semplice, che è desiderio di pace su questa terra perché violenza e guerra spengono questa vita". (ANSA).