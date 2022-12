In auto con un quintale di fuochi pirotecnici, denunciato

(ANSA) - CASERTA, 25 DIC - Quasi un quintale di fuochi pirotecnici sequestrati ed un cittadino cinese che li trasportava denunciato. È il bilancio di un'operazione realizzata dalla Polizia di Stato a Sessa Aurunca, nel Casertano. I poliziotti del locale Commissariato hanno fermato per un controllo un 38enne cinese che viaggiava in auto, trovandogli numerosi fuochi che l'uomo ha garantito di aver acquistato regolarmente; solo che la quantità sembrava di gran lunga superiore al limite legale di 25 chili trasportabili. Il 38enne è stato quindi condotto in Commissariato dove è emerso che il peso dei fuochi era di 95 chili. È scattato così il sequestro dei botti e la denuncia del 38enne. (ANSA).