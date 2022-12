Esplode bombola di gas in una abitazione, salva una famiglia

(ANSA) - NAPOLI, 25 DIC - La scora notte intorno alle 3.30 i carabinieri della compagnia di Caivano e quelli della stazione di Crispano sono intervenuti in via Taverna, a Cardito, per un'esplosione in un'abitazione.

Secondo le prime verifiche, svolte insieme ai vigili del fuoco, sarebbe esplosa una bombola del gas danneggiando la cucina dell'appartamento al primo piano.

Tutti incolumi i residenti (si tratta di famiglia di quattro persone). L'alloggio è stato ritenuto agibile. (ANSA).