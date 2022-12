Cade un masso da un costone a Ischia, evacuate 27 persone

A Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, verso le 21 di ieri un grosso masso, del peso di alcune tonnellate, si è staccato da un costone roccioso finendo in strada all'inizio di via Montevico, a pochi metri di distanza dal centro di Lacco Ameno, danneggiando uno scooter parcheggiato.



A seguito della caduta del pesante blocco di pietra e dei controlli eseguiti dai tecnici comunali è stata emessa una ordinanza di sgombero per 9 famiglie che abitano sotto il costone: 25 persone hanno dovuto lasciare le loro case ed alcune di loro sono state accolte negli hotel che già ospitano gli sfollati mentre hanno trascorso la notte presso parenti o amici mentre per altre due, anziane con difficoltà di deambulazione si deciderà come trasferirle.



Della vicenda è stato interessato il commissariato all'emergenza frana Legnini a cui il sindaco di Lacco Ameno Pascale ha chiesto il monitoraggio dell'intero costone che, in passato, non era stato interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico.