Natale: pranzo per i bisognosi alla Mostra d'Oltremare

Tradizionale pranzo per i più bisognosi nei padiglioni della Mostra d'Oltremare di Napoli.

L'iniziativa è realizzata dal Comune di Napoli In collaborazione con il Caan (Centro agroalimentare) e l'Anm (Azienda napoletana mobilità). ''Questa è una giornata all'insegna della solidarietà - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - per le tante persone in difficoltà della nostra città ed è un modo per far capire che nessuno è lasciato indietro, che c'è una Napoli solidale che tende sempre la mano: fa parte della cultura di Napoli, del nostro Dna e del nostro cuore''. Dal sindaco il messaggio per un nuovo anno ''che nonostante le tante problematiche sia anche di tanta speranza e voglia di futuro. Noi cerchiamo di dare questo segnale a tutti perché tutti si devono sentire parte di questa grande voglia di un futuro migliore''.

Per quanto riguarda le misure dell'amministrazione per provare a contrastare la povertà e a sostenere chi ha più bisogno, Manfredi ha ricordato che si prosegue con il sostegno alimentare e che si sta lavorando per migliorare le politiche della casa.

''Ho chiesto anche al Governo - ha evidenziato - un intervento più deciso sulle politiche per la casa e per il sostegno al reddito perché ci sono persone povere ma anche persone, famiglie che vivono in condizione di povertà relativa: non possiamo dimenticare la povertà e far finta che i poveri non esistano.

Bisogna affrontare i problemi con determinazione perchè costruire la coesione sociale significa costruite sviluppo''.

