'Giovani per la Campania', sfide del forum regionale dei giovani

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - 'Giovani per la Campania' questo il titolo dell'evento promosso dal Forum Regionale dei Giovani della Campania che, si evidenzia in un comunicato, "ha visto la partecipazione di centinaia di giovani dall'intera Regione che si sono dati appuntamento per la relazione programmatica dell'organismo giovanile regionale e l'insediamento delle Commissioni di lavoro 2023".

"La convention annuale del Forum regionale dei Giovani si conferma un momento centrale del dibattito pubblico sulle politiche giovanili della nostra Regione. L'entusiasmo che abbiamo ritrovato in tanti giovani ci incoraggia alla parola in più, magari scomoda o fastidiosa; riesce difficile, altrimenti, uscir fuori dal perimetro di un'analisi che si arresta ai confini dell'impotenza.

Solo con impegno e lavoro di ognuno potremo contribuire a rappresentare gli indirizzi programmatici utili a migliorare le condizioni delle giovani generazioni e dei nostri territori, in sinergia con quanto il Presidente De Luca, con tenacia, sta sviluppando.", dichiara Giuseppe Caruso, presidente del Forum regionale dei Giovani- Campania.

Le 10 commissioni di lavoro, composte da 12 componenti ciascuna, si caratterizzano per essere ripartite 5 a carattere territoriale, divise per singola provincia, che avranno il compito di supportare e rappresentare lo sviluppo delle politiche giovanili nei rispettivi territori e 5 a carattere tematico di interesse giovanili quali: "Legalità, Sport e Sicurezza Sociale", "Europa, Digitalizzazione e Pari Opportunità", "Ambiente, Aree interne e Agricoltura", "Occupazione e Formazione" e "Cultura, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza Attiva". (ANSA).