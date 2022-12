Covid: in Campania risale l'incidenza, sette nuove vittime

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - Sono 1.496, su 9.859 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza si attesta al 15,17%, in risalita rispetto al 12,92 di ieri. Il bollettino quotidiano della Regione censisce sette nuove vittime, di cui tre decedute nelle ultime 48 ore. In diminuzione i ricoveri, sia nelle terapie intensive, a quota 18 (-1), sia nelle degenze, che sono 347 (-19). (ANSA).