Addio ad Antonio Amoretti, l'ultimo partigiano di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - Napoli perde Antonio Amoretti, l'ultimo partigiano delle Quattro Giornate. Nato a Napoli nel 1927, aveva compiuto 95 anni lo scorso 11 settembre. Amoretti aveva soli 16 anni quando il 28 settembre 1943 decise, insieme a tanti altri giovani napoletani, di scendere in strada a combattere le truppe nazifasciste che occupavano la città. Per tanti anni ha guidato l'Anpi provinciale di Napoli. La sua missione, come lui stesso amava dire, era andare nelle scuole e raccontare ai ragazzi di oggi che cosa erano state le Quattro Giornate e diffondere i valori della Resistenza e delle libertà.

