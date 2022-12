Napoli: Asia, per Natale gettacicche e 90 spazzini in centro

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Un piccolo "gettacicche", un contenitore a forma di accendino zippo, in cui un fumatore a spasso per Napoli può spegnere la propria sigaretta senza buttarla in terra e poi gettarlo nel cestino dei rifiuti. E' questa una piccola iniziativa simbolica di Asia che si prepara ad affrontare i giorni di Natale e Capodanno con forze in più per la pulizia delle strade dopo la recente assunzione di 200 nuovi operatori, ma apre anche questa campagna di pulizia da parte di chi va a spasso.

"Abbiamo realizzato - spiega all'ANSA Domenico Ruggiero, amministratore di Asia - 5000 di questi piccoli posacenere portatili e li avranno turisti e cittadini di Napoli attraverso la distribuzione degli operatori addetti allo spazzamento. Così cerchiamo di indurre tutti a mostrare un gesto di appartenenza alla città, senza buttare la sigaretta spenta a terra ma usando un contenitore. Sarà passeggiare per la strada come stare a casa, dove non si butta a terra una sigaretta ma si usa il posacenere".

Un piccolo gesto che si unisce al maggiore sforzo di Asia per tenere la città pulita nei giorni di festa: "Dopo le nuove assunzioni - spiega Ruggieri - per il concorso ora abbiamo numeri giusti per avere all'opera 90 persone in più rispetto a prima, che saranno distribuite a pulire la zona Unesco di Napoli, nel pieno centro che racchiude tre Municipalità. Ci saranno quindi in quella zona, più turistica e frequentata nelle feste dai napoletani, 90 persone in più rispetto a due mesi fa.

Nei giorni di Natale ci saranno anche i doppi turni mattina e pomeriggio per la raccolta nei cestini. I restanti 100 saranno distribuiti equamente negli altri quartieri, dove c'era forte necessità di recuperare in parte il decoro per lo spazzamento che era diminuito. Avremo dieci unità in più al Vomero per lo spazzamento e le altre distribuite negli altri quartieri. Nei giorni festivi diamo riposo a impiegati storici mentre i nuovi daranno un maggiore contributo sia alla vigilia che a Natale.

sia anche il 1 gennaio e l'Epifania. Sul 31 dicembre e 1 gennaio ci saranno impianti chiusi e quindi abbiamo raddoppiato la raccolta dei rifiuti nelle strade con maggiore attenzione al prelievo dei petardi inesplosi". (ANSA).