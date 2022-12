Controlli Nas nei laboratori di dolci, chiusure e sequestri

(ANSA) - CASERTA, 22 DIC - Laboratori di prodotti da forno e dolaciari chiusi per carenze igienico sanitarie oltre centinaia di panettoni sequestrati perché mal conservati. E' il bilancio di controlli effettuati nel Casertano dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione (Nas); nel mirino quelle attività impegnati nella produzione di cibo per Natale, dolci soprattutto.

Su 15 strutture ispezionate, i carabinieri del Nas hanno riscontrato che quattro - sono situati nei comuni di Sessa Aurunca, Grazzanise, Marcianise e Carinaro - non erano in regola per quanto concerne le condizioni igienico-sanitarie, risultate carenti. I quattro laboratori sono stati chiusi, e in uno i militari hanno sequestrato 500 panettoni per inosservanza delle norme sulla tracciabilità e la conservazione (ANSA).