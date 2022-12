Cinema: 'Dio non è solo', presepe napoletano con Peppe Barra

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Al via le riprese di "Dio non è solo - il presepe napoletano" il documentario diretto da Giovanni Calvino e Sara Saetta. Il lavoro, scritto da Nicola Barile e prodotto da Giovanni Parisi per TILE Storytellers, si inserisce nelle celebrazioni in occasione dell'ottocentesimo anniversario dalla prima natività voluta da San Francesco d'Assisi a Greccio, nella notte di Natale del 1223.

Accanto ai contributi di teologi, antropologi ed esperti dell'arte presepiale napoletana, il lavoro si avvale della partecipazione straordinaria di Peppe Barra storico interprete del personaggio "Razzullo". Alla base della narrazione c'è l'evoluzione del presepe da natività povera e scarna, rappresentata per la prima volta da San Francesco, al Settecento napoletano. Da allora, la solitudine della nascita del Figlio dell'Uomo viene trasportata nel mondo contemporaneo e, "nel presepe napoletano-spiegano gli autori, Dio non è più solo".

Dopo le riprese al Politeama di Napoli, in cui questi giorni è di scena Peppe Barra con la Cantata dei Pastori, la troupe si sposterà al Museo di San Martino, custode della collezione Cuciniello. Le musiche originali sono di Valerio Minicillo e la direzione della fotografia di Aronica Cirillo. (ANSA).