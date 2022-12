Ac Napoli: un 2022 all'insegna della sicurezza stradale

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - In seguito all'ennesimo incidente mortale, avvenuto lo scorso anno sulle strade di Ischia, l'Automobile Club Napoli "si è fatto portatore delle istanze degli studenti, che chiedevano maggiore attenzione alle istituzioni sui temi della sicurezza stradale, e ha perciò organizzato, nel mese di febbraio, un corso per i ragazzi dell'ITS "E. Mattei" di Casamicciola sul tema "Alcol e Droghe: gli effetti della distrazione alla guida". L'incontro ha coinvolto oltre 500 alunni". Lo comunica l'Ac Napoli, in una nota di riepilogo delle attività svolte nel 2022 per la sicurezza stradale.

Nello stesso periodo, presso l'ITIS Guglielmo Marconi, di Giugliano, l'ente ha incontrato oltre 200 ragazzi per discutere di "Nuove tecnologie e adeguati stili di guida" e trattare dei sistemi di assistenza alla guida e dei sistemi di sicurezza attivi e passivi previsti sui nuovi veicoli.

A marzo, l'Automobile Club ha sensibilizzato i ragazzi del Liceo "Elsa Morante", di Scampia, all'uso corretto dei monopattini e delle biciclette elettriche. La stessa iniziativa è stata riproposta in seguito presso l'Istituto Religioso Apostolico del Sacro Cuore del Gesù di Casalnuovo.

Ad aprile all'Istituto di Istruzione Superiore "Enzo Ferrari" di Castellammare di Stabia e Gragnano con 100 ragazzi si è trattato dei rischi dell'alcol e delle droghe e del loro impatto sull'uso dei veicoli. A Maggio, l'Automobile Club ha incontrato i ragazzi della scuola primaria di Casalnuovo "A. De Curtis" affrontando il tema degli attraversamenti pedonali e della segnaletica stradale con il modulo "A passo sicuro".

I ragazzi delle scuole coinvolte hanno partecipato anche a "Disegna la tua strada sicura", in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, in occasione della "Giornata Europea per la Sicurezza Stradale".

Sul tema della sicurezza stradale, l'AC Napoli "ha continuato a coinvolgere, quali testimonial della cultura della mobilità responsabile, istituzioni, enti locali, autorità, associazioni di categoria, personalità del mondo politico, giuridico, religioso, della cultura, dello sport e dello spettacolo, nel club virtuale dei "Tifosi della legalità" al fine di promuovere il rispetto delle regole". (ANSA).