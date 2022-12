Pranzo natalizio per i minorenni del penitenziario di Airola

(ANSA) - BENEVENTO, 21 DIC - Pranzo natalizio oggi nell'istituto penitenziario minorile di Airola (Benevento) che ospita 37 giovani. Era presente il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello: "Il clima conviviale di festa ha creato un momento di speranza per questi giovani che vivono dietro le sbarre. Tra sorrisi e momenti di gioia si è cercato di alleggerire la sofferenza di chi trascorre questi giorni di festa lontano dagli affetti familiari. Il pranzo è stato un ponte con l'esterno per innescare un circuito di solidarietà ed emozioni. Vedere il volto di questi minorenni e giovani adulti, ascoltare le loro storie spesso cruenti e visti i gravi reati commessi mi fa sentire colpevole, ci dovremmo sentire tutti in parte colpevoli per non aver fatto prevenzione". All'incontro hanno partecipato la direttrice del carcere Marianna Adanti, il presidente del tribunale di sorveglianza per minorenni Margherita Di Giglio, alcuni imprenditori locali che hanno dato la possibilità ai giovani ristretti di uscire per inserirsi nel mondo del lavoro. (ANSA).