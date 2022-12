Napoli:disoccupati in corteo, "il Governo è contro i poveri"

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - Numerosi rappresentanti dei movimenti dei disoccupati sono scesi in piazza oggi a Napoli per dire no alle politiche del governo Meloni " Di fronte alla crisi e a un governo che invece della guerra alla povertà fa la guerra ai poveri, al reddito di cittadinanza, ai precari, mentre investe altri miliardi in guerre e armamenti non possiamo stare a casa", hanno urlano i manifestanti che hanno così illustrato le ragioni della loro protesta ai passanti.

"Non c'e' Natale, non c'e' capodanno, gli impegni delle istituzioni vanno mantenuti, il dramma della disoccupazione non è una questione di ordine pubblico. Non ci piegheranno", hanno aggiunto sollecitando provvedimenti normativi per l'inserimento lavorativo dei disoccupati. (ANSA).