Napoli: Manfredi, non c'è rimpasto in vista

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - Non c'è in vista un rimpasto nella Giunta del Comune di Napoli. Ad escluderlo è stato lo stesso sindaco, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio.

''All'orizzonte non c'è alcun rimpasto - ha affermato - stiamo lavorando molto bene e dunque se ci saranno cambiamenti avverranno in futuro. Ora si va avanti con questa squadra''.

(ANSA).