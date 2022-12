Manovra: Manfredi,non condivido proroga tavolini all'aperto

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - ''Non sono d'accordo con queste proroghe, ormai la pandemia è finita è bisogna tornare a un regime ordinario facendolo con una progressività ma è necessario tornare a una situazione ordinata perché non possiamo avere tavolini ovunque. Mi auguro che si torni a un regime ordinario''. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando la misura contenuta nella manovra del Governo che proroga al 30 giugno 2023 la possibilità per le attività di sistemare tavoli all'esterno su suolo pubblico senza versare oneri.

Un tema di cui Manfredi ha discusso, insieme ai sindaci Gualtieri e Sala, con il ministro dell'Interno, Piantedosi, nell'incontro che si è tenuto a Roma la scorsa settimana.

In attesa che si torni a una gestione ordinaria, il Comune di Napoli sta lavorando al nuovo disciplinare dei dehors. ''A breve approveremo la nuova regolamentazione - ha spiegato il sindaco - che adotteremo come Giunta. E' un disciplinare che viene da un lungo lavoro fatto anche per sistemare bene il decoro perché noi dobbiamo coniugare l'attività commerciale, che vogliamo sostenere e promuovere, ma con il decoro della città''. (ANSA).