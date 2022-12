Manfredi, in Finanziaria spariti fondi per trasporti Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - ''Nel Def c'era un impegno per un ulteriore finanziamento per i trasporti per la nostra città, ma nella Finanziaria queste risorse non ci sono perché sono state date tutte a Roma invece che dividerle tra Roma, Napoli e Milano. Ora c'è un emendamento di alcuni parlamentari a cui abbiamo collaborato, ma ci aspettiamo attenzione verso il Sud e verso Napoli e la sua area metropolitana affinchè continuino politiche di investimento''. E' la denuncia del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale, sottolineando che ''si sta facendo un percorso virtuoso e le politiche di investimento sono fondamentali per migliorare i trasporti anche perchè la qualità della vita è fatta anche dalle infrastrutture che riusciamo a dare alla cittadinanza''. Da qui l'appello di Manfredi ''a tutti i parlamentari eletti sul nostro territorio, sia di maggioranza che di opposizione, affinché mettano sempre prima la nostra città e l'area metropolitana rispetto agli impegni del Governo''. (ANSA).