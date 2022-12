Aumenta tassa d'imbarco, Gesac contro il Comune di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - Da un lato c'è la Gesac che esprime "sconcerto' per l'aumento della tassa aeroportuale e parla di danno per Napoli. Dall'altro lato c'è il sindaco Gaetano Manfredi che sottolinea che l'aumento "così come l'incremento Irpef dello 0,1 per cento nel 2023, sono impegni che ci erano stati chiesti dal Governo come condizioni del Patto per Napoli.

Sono state scelte fatta dal Governo''. Al centro ci sono le delibere varate ieri dalla Giunta che prevedono un aumento di 2 euro su ogni biglietto dei voli in partenza da Capodichino e l'aumento dell'addizionale Irpef.

Le misure scattano dal 1 gennaio 2023 come previsto dal Patto per Napoli firmato lo scorso 29 marzo a Napoli dal sindaco e dall'ex premier, Mario Draghi. Manfredi tuttavia non ha escluso ''una rinegoziazione con il Governo nei prossimi mesi se riusciamo, come cerchiamo di fare, di migliorare le condizioni economiche del Comune. Tutti gli impegni che avevamo preso con il Patto per Napoli li stiamo mantenendo''. Netta la posizione della Gesac: "Tale provvedimento è stato assunto mentre sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo per individuare una soluzione che, nel pieno rispetto del "Patto per Napoli" che prevede tale aumento, consenta almeno di differirne l'attuazione all'inizio del 2025. La delibera ha di fatto interrotto il dialogo con la società di gestione aeroportuale che aveva proposto soluzioni alternative, anche alla luce della posizione assunta dall'AICALF (Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares), in una lettera inviata il 29 novembre scorso al sindaco e agli Assessori competenti, a cui risulta non è mai stata data risposta". (ANSA).