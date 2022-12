'Academy Art Lab', ok la sperimentazione dei linguaggi dell'arte

(ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - Milleottocento ore di lezioni dedicate, circa 600 studenti coinvolti per 15 Istituti secondari superiori: sono i numeri del progetto Academy Art Lab programma della Regione Campania "Scuola viva - Azioni di Accompagnamento" che ha posto al centro delle attività il laboratorio inteso come metodo di lavoro. Nell'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Napoli si è svolto, alla presenza di Lucia Fortini, assessore regionale alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili, l'evento conclusivo del progetto. Una iniziativa ideata e formulata sulla sperimentazione artistica dei laboratori dell'Accademia in partenariato con gli Istituti secondari superiori del territorio campano.

"Attraverso la relazione l'apporto del singolo confluisce nel lavoro comune, si favorisce l'autoconsapevolezza e, al tempo stesso, il senso di appartenenza al gruppo e il rispetto dell'altro attraverso la sperimentazione dei linguaggi molteplici dell'arte" è stato sottolineato nel corso dell'incontro.

I docenti e gli esperti dell'Accademia di Belle Arti hanno realizzato insieme con le scuole superiori partner un set di percorsi laboratoriali nei diversi ambiti artistici e creativi (pittura, scultura, decorazione, scenografia, nuove tecnologie dell'arte, design della comunicazione, fashion design, grafica d'arte, cinema e fotografia) sia per arricchire l'offerta formativa degli Istituti sia per far conoscere agli alunni degli ultimi anni delle Superiori le diverse professioni che il settore delle "creative industries" può offrire. (ANSA).