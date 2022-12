(ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - Domani arriva a Napoli il Coca-Cola Christmas Village "The Magic of Giving" con un messaggio che punta a evidenziare l'importanza della condivisione e del dono.

All'interno del Villaggio Coca-Cola in Piazza Dante, dalle ore 11.30 alle 22.30, si potrà anche donare a favore delle attività di Banco Alimentare. Nel Villaggio sarà allestita un'Area Fun che proporrà giochi dedicati ai visitatori, mentre nel Food Truck saranno presenti i volontari del Banco Alimentare della Campania per raccogliere fondi per la propria mission.

Per il sesto anno consecutivo Coca-Cola è infatti al fianco di Banco Alimentare per aiutare chi è in difficoltà, attraverso un'iniziativa che permetterà di sostenere la distribuzione di prodotti alimentari per 2 milioni di pasti. Una partnership che nel corso degli ultimi 6 anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 12 milioni di pasti.

"Siamo orgogliosi di sostenere Banco Alimentare e i suoi volontari, anche a Napoli, una città in cui Coca-Cola si sente di casa e che nel 1955 ha visto la nascita di una bevanda nota a livello globale come Fanta. Quest'anno, più che mai, ci sembra importante celebrare lo spirito e la tradizione del Natale e nel villaggio Coca-Cola si potrà vivere un autentico momento di condivisione, reso ancora più speciale dalla possibilità di dedicare un'attenzione particolare, grazie a Banco Alimentare, a chi affronta un momento non facile nella propria vita" - ha dichiarato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità Coca-Cola Italia.

"Siamo emozionati di essere anche quest'anno parte del Natale partenopeo e orgogliosi che la Campania sia sempre una tappa imprescindibile del percorso natalizio di Coca-Cola lungo la penisola. È in questa regione che Coca-Cola HBC è presente, dal 1974, con lo stabilimento di Marcianise (Caserta), da cui è stata lanciata la nostra prima bottiglia in 100% plastica riciclata, tappa fondamentale della nostra strategia di sostenibilità in Italia" - ha dichiarato Giangiacomo Pierini, Direttore Corporate Affairs & Sostenibilità Coca-Cola HBC Italia. (ANSA).